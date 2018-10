Nombre de clients n'ont toujours pas reçu la marijuana qu'ils avaient achetée dans les jours suivant la légalisation.

En Ontario, le site web de la Société du cannabis (OSC) est la seule façon de se procurer légalement du pot à l'heure actuelle.

L'ombudsman n'a pas ouvert d'enquête formelle pour l'instant, mais passe en revue les plaintes reçues et tente de les résoudre de façon informelle, précise la porte-parole Linda Williamson.

Cette dernière n'a pas précisé combien de plaintes avaient été reçues au total.

De son côté, la Société du cannabis affiche cet avertissement sur son site : À cause de la demande extrêmement forte et des complications liées à la situation de travail à Postes Canada, les délais de livraison pourront être plus longs que prévu.

Initialement, chaque commande devait être livrée en trois jours ou moins.