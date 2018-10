Un texte de Louis Gagné

« Il n'y a pas de détournement, d'aucune façon. La Ville utilise des outils qui sont déjà à sa disposition dans ses lois et règlements », a déclaré le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, lundi soir, lors de la première séance d’information et d’échanges organisée par la Ville de Québec sur le projet immobilier du Groupe Dallaire.

Le conseiller municipal a semblé piqué au vif par l’intervention du citoyen Carol Landry. Le résident de la rue Louvigny a déploré que la Ville ait recours à l’outil règlementaire prévu à l’article 74.4 de sa Charte pour déplafonner la hauteur maximale des édifices.

« Le hic majeur de ce développement-là, c'est le 65 étages […] Quelle est la légitimité sociale de ce projet-là, vraiment? […] Et en plus, vous nous arrivez avec un projet 74.4 pour détourner... C'est un détournement de démocratie, totalement, pour les citoyens », a dénoncé M. Landry.

Ça n'a pas de sens […] On ne peut pas voter, on ne peut pas faire de référendum. De quelle façon vous assurez-vous que ce projet-là est vraiment accepté dans le coin? Carol Landry, résident du secteur de Sainte-Foy

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Sa remarque lui a valu de nombreux applaudissements parmi les quelque 300 citoyens venus assister à la rencontre à l’édifice Andrée-P.Boucher, sur la route de l’Église.

Une « erreur historique »

À l’instar de Carol Landry, la plupart des intervenants à prendre la parole ont fait part de leur préoccupation par rapport à la hauteur des quatre tours constituant le projet. Celle de 65 étages mesurera 250 mètres de haut.

Caroline Gaudreault travaille sur l’avenue Lavigerie, à proximité du site retenu pour le projet du Phare. Elle a fait remarquer que si le bruit engendré par les travaux était temporaire, la hauteur des tours, elle, sera permanente.

La séance d'information et d'échanges a fait salle comble. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

La résidente du secteur de Cap-Rouge a soutenu qu’il était possible de construire un complexe ayant la même superficie que Le Phare avec des tours ne dépassant pas 30 étages, « des hauteurs qui respectent la volonté des gens du secteur ».

« Pourquoi on s'acharne aujourd'hui à faire des bâtiments qui dépassent largement ces hauteurs-là, alors qu’on pourrait rentrer sensiblement le même nombre de mètres carrés dans quatre bâtiments de hauteur acceptable? Moi, je considère que c'est une erreur historique ce qu'on fait », a asséné Mme Gaudreault.

Une trentaine de citoyens ont fait une intervention. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Un « produit d’appel »

Sur les quelque 35 citoyens qui ont pris la parole, une poignée seulement s’est présentée au micro pour exprimer son appui au projet. Jean-Paul Albert est de ceux-là.

Selon lui, Le Phare deviendra un « produit d’appel », une image de marque pour Québec, au même titre que la tour CN à Toronto, la Space Needle à Seattle et la tour Burj Khalifa à Dubaï.

Moi, c'est un projet qui va me rendre fier comme citoyen de Sainte-Foy. Jean-Paul Albert, résident du secteur de Sainte-Foy

Le promoteur Michel Dallaire Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Les interventions des citoyens n’ont pas uniquement porté sur la hauteur du Phare. Les élus et les fonctionnaires de la Ville de Québec ont eu droit à des commentaires et des questions portant sur la circulation automobile, la valeur marchande des propriétés, le bruit et l’environnement, entre autres.

Une deuxième séance d’information aura lieu à l’édifice Andrée-P.Boucher mardi soir. Une séance de consultation se déroulera au même endroit le 21 novembre prochain.