Ce montant remis par la fondation du groupe Dilawri, le plus grand groupe de concessionnaires automobiles au pays, permettra de financer la rénovation des 280 mètres carrés qu’occupe l'espace dédié aux enfants, à l’intérieur de la bibliothèque centrale de Vancouver.

De nouveaux espaces sensoriels pour les enfants autistes, des programmes de soutien destinés aux parents et des sections interactives font partie des améliorations qui seront apportées.

Le début des travaux est prévu pour 2020.

Selon des employés de la bibliothèque, il est nécessaire d’apporter ces changements pour bien répondre aux besoins de ceux qui y empruntent le plus de livres.