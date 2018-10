Un texte de Laurence Martin

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur YouTube, Gwyneth Paltrow nous donne un tour guidé de sa nouvelle boutique londonienne.

L’actrice devenue entrepreneure porte une longue robe noire et, sur un ton enjoué et décontracté, elle montre toute la gamme de produits que les femmes peuvent acheter chez Goop : des vêtements soigneusement sélectionnés, des crèmes faites à partir d’ingrédients organiques, un livre de recettes « santé, mais délicieuses », un collier qui peut aussi servir de vibrateur.

Pour Goop, le bien-être ratisse large. Il comprend aussi bien l’endroit que vous choisissez pour vos vacances que les habits que vous enfilez pour le yoga (chics, de préférence) et les vitamines que vous avalez le matin pour vous donner de l’énergie.

« Nous fabriquons nos propres produits. [...] Nous vendons également des articles d’autres marques », explique la chef de contenu de l’entreprise, Elise Loehnen. Le site de Goop regorge d’articles qui touchent autant la beauté, la mode et la décoration que la santé.

On est loin de la simple infolettre que Gwyneth Paltrow envoyait de sa cuisine, en 2008, avec des recettes de ragoût de dinde et de muffins aux bananes.

Selon plusieurs médias, Goop vaudrait aujourd’hui 250 millions de dollars. Plus de 3 millions de visiteurs uniques iraient sur le site chaque mois.

Mais avec la croissance est venue, aussi, la controverse. Plusieurs médecins et scientifiques accusent Goop de verser dans la pseudoscience en vendant des produits ou en recommandant des traitements qui n’auraient pas les bienfaits sur la santé que l’entreprise leur attribue.

Prenez l’oeuf de jade, par exemple, que les femmes peuvent insérer dans leur vagin pour « balancer leurs hormones » et « équilibrer leur cycle menstruel », selon ce qui était écrit sur le site de Goop.

Le mois dernier, Goop a payé 145 000 $ d’amende pour publicité mensongère dans ce dossier.

Selon Timothy Caulfield, un professeur en droit de la santé qui a longuement étudié l’entreprise de Gwyneth Paltrow, « plein de contenu sur le site n’est pas appuyé par la science ».