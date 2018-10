À partir du mois de décembre, les hôpitaux de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Matane, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Maria, Chandler et Cap-aux-Meules seront équipés de l'appareil pour diagnostiquer l’influenza.

Ces établissements s’ajouteront à ceux des villes de Baie-Comeau, Sept-Îles, Blanc-Sablon et Rimouski, qui possèdent déjà l’appareil.

Les villes en vert possèdent déjà des appareils pour diagnostiquer l'influenza, les villes en bleu en posséderont un à partir de décembre. Photo : Radio-Canada

Actuellement, les tests utilisés dans les hôpitaux sont peu fiables, ayant une fois sur deux de faux négatifs. Les échantillons des patients soupçonnés d’avoir l’influenza sont donc envoyés dans les hôpitaux qui possèdent l’équipement nécessaire pour faire un test rapide, comme Sept-Îles et Rimouski.

Les patients peuvent donc attendre jusqu’à une journée et demie avant d'avoir le résultat. Il est toutefois possible d’avoir un résultat en moins d’une heure en rendant la nouvelle technologie disponible dans plus d’hôpitaux.

Selon l'infectiologue et microbiologiste Pierre Harvey les hôpitaux éviteront ainsi de mettre des patients en isolement inutilement.

C'est un grand pas en avant parce que ça va nous permettre de détecter rapidement. Le test a une précision de 98 %. Par conséquent, on n'en manquera pas beaucoup. Pierre Harvey, directeur médical du projet Optilab

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent affirme par ailleurs que ces appareils d’environ 25 000 $ chacun leur permettront de faire de grandes économies, notamment en réduisant le transfert d’échantillons d’un hôpital à l’autre et en cessant d’isoler les patients inutilement.

D’après les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau