Pour l’amateur des Jets qu’est Jacques Courcelles, il s’agit d’un voyage clé pour l’équipe de hockey de Winnipeg et, en particulier, pour le joueur Patrik Laine, d’origine finlandaise.

En entrevue à L’actuel, M. Courcelles indique que ce dernier s’est imposé beaucoup de pression pour être prêt cette semaine. « Il voulait très bien faire et je pense que ça lui a nui un peu dans la saison », avance le partisan.

Jacques Courcelles estime que le joueur devrait moins faire cavalier seul et que le nouveau choix de trio effectué par l’entraîneur Paul Maurice est judicieux.

« Paul Maurice l’a essayé sur les quatre lignes la semaine passée, et maintenant il l’a placé avec Adam Lowry et Brandon Tanev et je pense qu’il a mieux joué avec eux qu’avec les autres lignes », affirme M. Courcelles.

Patrik Laine est tellement important pour les Jets. Jacques Courcelles

Jacques Courcelles concède que les contrats importants signés cet été ont peut-être aussi pesé dans la balance. « Vu que tu es payé plus, tu veux en faire plus et souvent ce qui arrive est que ça joue contre la personne », explique-t-il.

Malgré tout, cet amateur reste optimiste et prédit deux victoires, 3-2 et 5-4 pour les Jets en Finlande, car d’autres éléments positifs auront une influence, selon lui. Parmi eux, le fait que les joueurs profitent de plusieurs journées de repos avant le prochain jeu, mais aussi le fait qu’ils vont passer beaucoup de temps ensemble.

La communication est le meilleur lien pour une équipe. Jacques Courcelles

Ils bénéficieront ainsi de moments privilégiés pour élaborer des stratégies et parler des jeux précédents, selon M. Courcelles qui se montre encore plus optimiste pour l’après Finlande.

« Une fois le voyage fini, les Jets se remettront sur pied », prédit le supporteur en citant la partie contre les Maple Leafs de Toronto pour exemple.

« Pendant 56 minutes, ça c’était l’équipe des Jets qu’on a connus l’année passée, et moi je pense qu’on progresse vers ça », indique-t-il en soulignant qu’il faut toujours un temps d’adaptation lorsque les joueurs et les lignes changent.