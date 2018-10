Au moment où je vous parle, on en a une trentaine, voire une quarantaine qui ont demandé qu'on n'agrandisse pas le site de déchets. On frappe sur tout ce qu'on peut, partout où on peut , a souligné le président de l'organisme Memphrémagog Conservation, Robert Benoît.

Le député caquiste dans Orford, Gilles Bélanger, veut carrément faire annuler le projet.

On fait juste commencer la bataille qui aurait dû être déclenchée probablement dans le milieu des années 2000. Autour de 2004, il y a certaines étapes qui ont été faites, mais il y a eu un moratoire pendant quelques années. À la fin de ce moratoire, il ne s'est rien passé. Quelque part, au niveau provincial ou au niveau fédéral, je pense qu'ils n'ont pas été informés. Aujourd'hui, on doit se rallier , soutient-il.

Le gouverneur de l'État du Vermont a jusqu'à la mi-novembre pour créer un comité et analyser le projet d'agrandissement. C'est toutefois lui qui a le dernier mot.