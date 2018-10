Hugo accompagnait son ami Marc-André Gionet samedi lors d’une balade en VTT. Lorsque Marc-André est tombé, Hugo est allé chercher sa mère, Annie Noël. ll m’a dit “Maman il est arrivé de quoi de grave. J’ai besoin de toi tout de suite".

Annie Noël a aussitôt appelé le 911, à 15 h 44, puis s’est rendue sur les lieux de l’accident. Marc-André était étendu à côté de son VTT. Il respirait encore, mais pas fort , précise-t-elle.

Selon des voisins, c'est à cet endroit que Marc-André Gionet aurait perdu le contrôle de son VTT. Photo : Radio-Canada/Gabrielle Fahmy

Sur place, la mère d’Hugo était toujours au téléphone avec le 911. À l’autre bout du fil, un agent l’accompagnait dans sa tentative de réanimer le jeune Marc-André.

Les policiers sont arrivés après ce qu’elle estime être une quinzaine de minutes, suivis de près par les pompiers.

Mais l’ambulance s’est fait attendre jusqu’à 16 h 20, 16 h 25 comme il faut affirme Annie Noël, soit une quarantaine de minutes après son appel au 911. Un retard qu’elle ne comprend pas.

On a un poste ici à Lamèque et il y a un poste à Shippagan. Je peux pas comprendre qu’il n’y avait pas d’ambulance. Ça me dépasse. Annie Noël

Annie Noël était la première adulte sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à Marc-André Gionet, 13 ans. Photo : Radio-Canada

Medavie confirme un délai de réponse

Dans un courriel envoyé à CBC, Medavie explique son délai samedi après-midi.

Il y avait six équipes qui travaillaient cette journée-là dans la Péninsule acadienne. Au moment de l’appel, quatre d’entre elles n’étaient pas disponibles. Trois étaient déjà affectées, notamment sur un transfert jusqu’à Moncton, et une autre était temporairement hors service. [...] Le service était occupé dans la Péninsule samedi, particulièrement occupé au moment de l’appel, et c’est ce qui a causé le délai.

Nous ne pouvons toutefois pas discuter des détails sur ce cas particulier , ajoute le directeur des communications des services de santé de Medavie, Chisholm Pothier.

La Gendarmerie royale du Canada continue son enquête afin de comprendre ce qui a causé l’accident.

Avec les informations de François Vigneaut, François Lejeune et Gabrielle Fahmy