Le moral est très bas, les gens sont très inquiets qu'un événement comme ça puisse arriver aux États-Unis , a indiqué le rabbin Moishe Notik.

Huit hommes et trois femmes, dont l'âge varie de 54 à 97 ans, ont été tués lors de la fusillade à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, une attaque de nature antisémite qui a été qualifiée de crime haineux par la justice américaine. Le meurtrier, Robert Bowers, pourrait ultimement être condamné à la peine de mort.

Il y a une tragédie et il faut contrer ça avec de bonnes résolutions et des actions positives. Comme dit le proverbe chez nous : ''Pour chasser l'obscurité, il faut la chasser avec de la lumière''. le rabbin Moishe Notik

L'Université Bishop's, qui compte plusieurs enseignants et étudiants juifs, souhaite présenter quant à elle une conférence mercredi midi, à la bibliothèque, où des intervenants juifs et musulmans aborderaient notamment l'intolérance et l'antisémitisme.