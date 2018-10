Un visage affaissé, une incapacité de lever les bras ou un trouble du langage chez une personne devrait alarmer ses proches.

La première étape, c'est que le patient doit se présenter à l'urgence, mais il doit d'abord reconnaître les signes [...] S'il y a des symptômes qui sont suggestifs d'un AVC, il ne faut pas aller faire un petit somme, il faut appeler le 911 pour être pris en charge rapidement , indique le Dr François Evoy, chef du département de neurologie au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Toutes les études disent que plus on intervient rapidement, meilleur va être le devenir du patient. Dr François Evoy, chef du département de neurologie au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Grâce au processus mis en place au CHUS, la thrombolyse, un médicament qui permet de faire « fondre » le caillot de sang qui s'est formé au cerveau, peut être donné au patient en l'espace de 30 minutes, indique le Dr Evoy.