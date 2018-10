Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Le plus gros producteur d'aluminium des Amériques avec 595 840 tonnes en 2017 se considère comme l'entreprise la plus performante au monde au plan environnemental.

Selon les données fournies par Alouette, chaque tonne d'aluminium produite émet 1,84 tonne de CO2. C'est moins de 15 % de la norme permise pour l'émission de CO2.

Alouette demeure tout de même un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au Québec, en ayant émis près de 1,12 million de tonnes de CO2 en 2017.

Quant au taux enregistré de particules en suspension dans l'air, l'aluminerie ne rejette que le cinquième de ce qui est permis par les normes gouvernementales.

Une cuve d'aluminium dans l'aluminerie Alouette Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Par contre, 20 kilos de dioxyde de soufre sont émis pour chaque tonne d'aluminium produite. C'est un peu plus que l'an dernier en raison d'un bris d'équipement aux installations de mélange de cokes de pétrole servant à la fabrication des anodes , selon Sébastien Scherrer, directeur en santé, sécurité et environnement chez Alouette.

Ces données proviennent de stations, dispersées un peu partout aux alentours de l'aluminerie et dans la ville de Sept-Îles, qui mesurent la qualité de l'air.

Actuellement, on se situe entre 15 et 25 % des normes en termes de lecture, en termes de résultats. Donc, on est très loin des normes dans n'importe quel type de contaminants. Sébastien Scherrer, directeur en santé, sécurité et environnement chez Alouette

Le Conseil régional de l'environnement salue les efforts de l'entreprise. Il reconnaît que les nombreuses applications de l'aluminium constituent un avantage dans la lutte aux changements climatiques.

Sans aluminium évidemment, nos avions, nos autos, nos trains sont plus pesants, et consomment plus d'énergie , illustre son directeur, Sébastien Caron. Donc oui, c'est une production qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Par contre, l'utilisation de l'aluminium est une utilisation intéressante pour réduire les coûts environnementaux.

L'utilisation de l'aluminium permet de réduire les gaz à effet de serre. Ça prend une analyse du cycle de vie pour être en mesure d'avoir un éclairage. Sébastien Caron, directeur général du Conseil régional de l'environnement

Alouette a aussi dévoilé les résultats d'un sondage sur la perception de l'aluminerie mené auprès de 501 répondants de Sept-Îles et Port-Cartier. L'opinion des répondants envers l'entreprise est favorable à 97 %.

Cheminées de l'Aluminerie Alouette, à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Gaz naturel

Alouette pourrait améliorer davantage son bilan environnemental, si l'aluminerie obtient enfin accès au gaz naturel. Après avoir produit 10 millions de tonnes d'aluminium, Alouette souhaite ainsi remplacer le mazout par du gaz naturel pour chauffer ses anodes.

On en veut, pour plusieurs raisons, précise le directeur au développement stratégique chez Alouette, Richard Lapierre. [La] réduction de gaz à effet de serre, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le gaz naturel a quand même un impact sur les coûts. Le prix du gaz naturel est relativement stable par rapport aux autres combustibles.

Il ajoute que 80 % des alumineries dans le monde ont accès au gaz naturel.

Des appels de proposition pour desservir la Côte-Nord en gaz naturel sont présentement à l'étude à Québec. Les industries de la région attendent avec impatience la conclusion des analyses.

Avec les informations de Louis Garneau