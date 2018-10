Un texte de Patrick Henri

Ce match aurait pu être un match décisif pour les Eskimos. Si les Stampeders avaient gagné à Winnipeg vendredi dernier, Edmonton aurait eu une dernière chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais Calgary n’a pas gagné.

Winnipeg s’est assuré du troisième rang dans l’Ouest, éliminant Edmonton du même coup, enlevant tout intérêt au dernier match de la saison pour les deux formations.

Nous nous sommes placés dans cette situation , a mentionné le quart-arrière Mike Reilly, après l’entraînement lundi. J’aurais aimé que le match ait une plus grande importance, mais nous voulons quand même gagner, pour préserver notre bonne fiche à domicile.

Les Eskimos ont un dossier de 6-2 au Stade du Commonwealth cette saison.

Le dernier match de Reilly?

L’entraîneur-chef Jason Maas a confirmé que Mike Reilly sera le quart partant pour la rencontre et qu’à moins d’une blessure, il disputera toute la rencontre.

Celui qui sera joueur autonome à la fin de la saison a refusé de commenter les rumeurs voulant qu’il envisage de tester le marché et qu’il puisse s’agir de son dernier match dans l’uniforme vert et or.

Je peux vous parler du match de samedi contre les Blue Bombers, je n’ai pas eu le temps de regarder plus loin que cela. Mike Reilly, quart-arrière, Eskimos

Questionné à savoir s’il avait au moins un message pour les supporteurs nerveux qui s’inquiètent de son éventuel départ, il a ajouté : je peux leur parler de Winnipeg, je n’ai rien de plus à ajouter.

Reilly, fidèle à lui-même

Dans les jours qui précèdent une rencontre, toute l'attention du quart-arrière est orientée vers cette rencontre et il refuse de s’exprimer sur autre chose.

Ce ne sont pas ses commentaires de lundi qui devraient inquiéter les partisans de l’équipe.

Ce qui est inquiétant, c’est que malgré des statistiques comparables à celles qui lui avaient permis de remporter le titre de joueur par excellence de la LCF en 2017, son équipe n’a pas été en mesure de se qualifier pour les éliminatoires.

Reilly a obtenu au moins 5 000 verges de gain par la passe pour une troisième saison consécutive. Avec une partie à jouer, ses gains cette saison sont de 5242 verges. Il en avait amassé 5554 en 2016 et 5830 en 2017.

Reilly est sans doute le joueur le plus important de l’équipe, mais il ne peut pas tout accomplir seul. Celui qui aura 34 ans en janvier pourrait être tenté de se joindre à une formation où il sentirait que tout ne repose pas uniquement sur ses épaules.

Quel future pour l'entraîneur-chef Jason Maas?

L’avenir de l’entraîneur-chef Jason Maas avec l’équipe pourrait aussi être un élément qui influence la décision de Reilly.

La relation entre les deux hommes est excellente et Reilly a toujours mentionné qu’il adorait jouer pour Maas, lui-même ancien quart-arrière des Eskimos.

Quand une équipe ne répond pas aux attentes, l’entraîneur-chef est souvent le premier à être montré du doigt.

Le directeur général de l’équipe, Brock Sunderland, n’a pas voulu confirmer le retour de Maas à la barre de l’équipe la saison prochaine, même s’il a signé cet été une prolongation de contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2020.

Je veux attendre la fin de la saison avant de parler de l’équipe d’entraîneurs. Brock Sunderland, directeur général, Eskimos

Si certains croient que Maas a perdu le respect de ses joueurs dans le vestiaire, Mike Reilly n’est pas d’accord.

S’il n’avait plus le respect des joueurs, vous l’auriez vu lors de l’entraînement ce matin. Tout le monde était sérieux et se préparait comme à l’habitude.

Le numéro 13 a même ajouté : je ne sais pas qui a dit ça, mais c’est de la bull***t .

En attendant de voir qui sera le grand patron dans le vestiaire en 2019 et si Mike Reilly sera de retour, les joueurs des Eskimos devront vider leur casier et laisser leur quartier général à l’équipe qui représentera l’Ouest, lors du match de la Coupe Grey, le 25 novembre.