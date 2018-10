Dans un premier temps, les utilisateurs des autobus peuvent remplir un sondage en ligne dans lequel ils sont interrogés sur leur trajet le plus fréquent et sur leurs préférences advenant des changements à ce trajet. Le sondage sera disponible sur le web jusqu’au 25 novembre. Puis, en 2019, la STM organisera des consultations publiques dans différents secteurs.

La société de transport veut revoir l’ensemble de ses circuits pour préparer entre autres l’arrivée en 2020 de 300 autobus supplémentaires, des autobus hybrides qui composeront près de 15 % de sa flotte.

« Qu'est-ce qu'on veut comme réseau? Est-ce qu'on veut des bus qui passent plus souvent, même si l'arrêt est un peu plus loin, ou des bus qui passent devant chez soi, mais qui passent moins souvent. C'est un peu ça le fond de la démarche, le tout en tenant compte qu'on aura plus de bus dans le réseau », indique le président de la STM, Philippe Schnobb.

Plus précisément, le sondage vise à évaluer quatre paramètres et leur importance relative pour la population : durée des trajets, fréquences de passage, distances de marche et impact des correspondances.

La STM veut s’ajuster, entre autres, à la mise en place de nouveaux projets de transport collectif, comme le Service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, le prolongement de la ligne bleue du métro et le Réseau express métropolitain (REM).

« Les bus vont se rabattre au REM plutôt que d'avoir à parcourir plusieurs kilomètres pour aller jusqu'au métro, jusqu'à Côte-Vertu par exemple, explique Philippe Schnobb. Évidemment dans ces secteurs-là on va bonifier le réseau naturellement à cause de l'arrivée du REM. Donc ça fait partie de la stratégie. La même chose avec la ligne bleue, ça va changer la façon de se déplacer en bus dans l'est de l'île. »

Le réaménagement du réseau d’autobus s’étalera de 2020 à 2026.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine