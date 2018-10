Avec les informations de Tanya Neveu

Le Centre de formation professionnelle du Témiscamingue met ainsi en lumière les efforts de ses étudiants inscrits dans le domaine agricole, en particulier à Danny Gauthier, Stéphanie Lafontaine et Mathieu Réhel.

La directrice du Service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, Marie-Luce Bergeron, raconte que le choix des récipiendaires a été difficile.

On a huit élèves présentement en production animale qui performent très bien, qui sont persévérants, qui ont une attitude positive et qui ont des histoires particulières. Les huit auraient mérité de recevoir les bourses , a déclaré la directrice.

Retour à l’école pour la succession familiale

À 37 ans, Stéphanie Lafontaine a fait un retour sur les bancs d'école. Mère de 3 enfants, elle souhaite reprendre la ferme familiale.

Bourse en main, elle dit avoir hâte de partager cette reconnaissance avec ses enfants.

Ça fait chaud au cœur de voir que l'école croit en moi, en mes projets Stéphanie Lafontaine, étudiante en production animale

Même si le domaine agricole n'a pas toujours bonne presse, Stéphanie Lafontaine estime qu'il s'agit d'un métier de passion.

L'agriculture, c'est une passion, c'est un mode de vie. On ne peut l'enlever dans nous quand on aime ça. C'est un amour inconditionnel avec la nature et les animaux , affirme-t-elle.

Vaches laitières Photo : Radio-Canada/Piel Coté

Enseigner la production animale en milieu de travail

Le Centre Frère-Moffet a intégré cette année la formule DUAL dans son offre de formation en production animale. Ainsi les élèves passent plus de 50 % de leur formation en milieu de travail et sont rémunérés. Une façon de faire qui plaît autant aux étudiants qu'aux employeurs croit Marie-Luce Bergeron

Inévitablement, on sait que c'est quelque chose qui est à refaire et probablement pas juste en production animale, dans nos autre DEP aussi, parce qu'on sait que c'est ça que nos entreprises demandent , ajoute Mme Bergeron.

Depuis 10 ans, le Centre Frère-Moffet a diplômé un total de 95 étudiants dans le domaine de l'agriculture.

C'est la première fois que le Centre Frère-Moffet remet de telles bourses à ses étudiants. Ces bourses proviennent de la Commission des Partenaires du Marché du Travail.