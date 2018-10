Selon des documents obtenus grâce à la loi d'accès à l'information, les premières fissures, des petites, mais aussi des fissures dites actives, sont apparues dès l'automne 2015 causant de l'infiltration d'eau dans les concessions de l'Amphithéâtre, le secteur où l'on retrouve des restaurants.

La firme Pluritec, qui fait partie du consortium ayant construit l'amphithéâtre, a alors suggéré de colmater les fissures. Puis, en juin dernier, la Ville a de nouveau fait appel à la firme parce que des morceaux de béton se détachaient de la charpente. Des travaux estimés entre 15 000 $ et 20 000 $ seront effectués au printemps prochain pour corriger la situation.

Plusieurs fissures sont apparues sur la structure de béton qui borde un passage piéton entre l'Amphithéâtre Cogeco et le fleuve Saint-Laurant. Photo : Radio-Canada

En attendant, la Ville tente de se faire rassurante quant à l'état du bâtiment construit au coût de 50 millions de dollars.

[C’est] anormal, dans une certaine mesure, parce que ce n’est quand même pas vieux, mais, en même temps, on m’explique qu’au niveau de la construction, c’est quelque chose qui peut arriver, indique le responsable des relations publiques à la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant. L’important, on me le répète sans arrêt, c’est qu’on s’en occupe au fur et à mesure.

On ne laisse pas se détériorer davantage le bâtiment et ça met un terme à la détérioration qu’on peut apercevoir présentement. Yvan Toutant, responsable des relations publiques à la Ville de Trois-Rivières

Dans un courriel de la firme Pluritech daté du 15 juin et dont Radio-Canada a obtenu copie, on apprend que la situation n'est pas critique à court terme, mais que le mouvement des joints pourrait augmenter au fil du temps considérant la poussée du sol sur le mur de soutènement.