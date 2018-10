En mêlée de presse, M. Mackinnon a affirmé que la situation actuelle ne fonctionne tout simplement pas . Selon lui, le gouvernement du Canada, du Québec et la Ville de Gatineau doivent s'affairer à travailler ensemble pour mieux servir les Gatinois, afin qu'ils aient une meilleure qualité d'offres au niveau du transport .

Les données obtenues par Radio-Canada révèlent que 80 % des employés de la STO, personnel administratif inclus, n'ont jamais utilisé leur carte à puce, même lors de leurs journées de congé ou les week-ends.

Selon le syndicat qui représente les chauffeurs, ceux-ci ne peuvent l'utiliser parce qu'ils ont un horaire de travail atypique.

En dehors des heures de pointe, le service est extrêmement diminué , a affirmé le président syndical Guy Gosselin.

Un système à revoir, selon une professeure

Or, pour la professeure de l'Université du Québec à Montréal et directrice du forum URBA 2015, une plate-forme de réflexion sur les défis auxquels fait face la ville du futur, Florence Junca-Adenot, cette statistique est peut-être le symptôme d'un système qui doit être revu.

Peut-être qu'il y a d'autres entreprises dans l'Outaouais qui font face exactement aux mêmes problématiques d'horaire de travail, a-t-elle lancé. Peut-être qu'il y a certains ajustements d'horaires qui faut faire, en tout cas c'est toute cette dynamique que ça pose comme question.

Selon Mme Junca-Adenot, qui est spécialisée en transport collectif et en gestion urbaine, les employés de la STO devraient pourtant être les premiers à utiliser l'autobus à l'occasion.

Normalement, ça devrait être les premiers [à utiliser le transport collectif] parce qu'ils sont parfaitement au courant des services qui sont offerts parce qu'ils ont des avantages, donc des abonnements gratuits, des tickets gratuits, etc. , a-t-elle dit.

Les données fournies par la STO démontrent que seulement 20 % de tous ses employés, personnel administratif inclus, ont utilisé « au moins une fois » leur carte à puce gratuite.

« Surprenant », dit Louise Boudrias

La conseillère du district de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, a été surprise de ce constat. Je pense qu'on a des questions à se poser sur le niveau de services qu'on offre à nos citoyens , a-t-elle laissé entendre.

La conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias. Photo : Radio-Canada

La conseillère estime qu'il serait intéressant de savoir qui parmi les employés municipaux utilise le transport en commun et qui souhaiterait le faire. Elle évoque aussi la gratuité pour les aînés comme une autre proposition pour attirer des citoyens vers le transport en commun. Moi, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on doit se pencher et réfléchir , a-t-elle dit.

Mme Boudrias reconnaît que le service de la STO est axé sur les heures de pointe, mais elle croit que la Ville devrait évaluer ce qui peut être fait pour attirer plus de gens vers le transport collectif, notamment en augmentant le service pendant les heures hors pointe. Je pense qu'on est rendus là.

Avec les informations de Jérémie Bergeron