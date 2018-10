Comme bien des familles gatinoises, cette histoire commence le 21 septembre à l’heure du souper. Gautier Katantsi était au travail, sa femme Prudence Loutangou et leurs quatre enfants étaient à la maison.

J’étais vraiment paniquée. J’ai vu des guerres dans mon pays, mais ça, ça m'a ébranlée! Prudence Claire Loutangou, la mère de famille.

Les enfants pleuraient ''Maman! Maman!'' Mon fils m’a calmée. On a vu la tornade entrer par les fenêtres , a raconté Mme Loutangou.

L'immeuble où ils habitaient depuis sept ans sur la rue Jumonville dans le secteur Mont-Bleu nécessitera des réparations importantes qui prendront plusieurs mois avant d'être réalisées.

Les Katantsi-Loutangou n'avaient pas d'assurances. Ils ont pratiquement tout perdu. C'est là que le vrai casse-tête a commencé.

La famille Katantsi-Loutangou logeait dans cet immeuble avant le passage de la tornade. Photo : Radio-Canada

Le premier soir, la famille a été accueillie au centre de crise installé au Cégep de l'Outaouais. On ne s’est pas sentis seuls , a indiqué M. Katantsi, qui a expliqué que le maire de Gatineau, le premier ministre de l’époque Philippe Couillard et la Croix-Rouge, entre autres, leur ont offert des réponses qui les ont rassurés. C’est une façon de nous réconforter, ça nous a donné du courage.

Sept hôtels différents

Or, tout ne s’est pas passé sans heurts. Jusqu’à ce qu’ils signent un bail au début du mois, la famille a dû loger dans sept hôtels différents, parfois ils ont dû se déplacer à quelques heures d’avis.

Gautier Katantsi a indiqué que la famille devait parfois quitter le centre d’accueil pour les sinistrés à la hâte en fin de soirée parce que c’est à ce moment-là qu’une chambre avait été trouvée pour la famille.

Ils nous appelaient pour nous confirmer qu’ils avaient reçu la confirmation de la chambre, alors peu importe l’heure, on partait dans les hôtels avec les enfants , a-t-il expliqué.

Les enfants de la famille Katantsi-Loutangou posent dans l'une des nombreuses chambres d'hôtel qu'ils ont fréquentées dans les dernières semaines. La photo a été prise avec le cellulaire de Mme Loutangou. Photo : Radio-Canada

Toutefois, la situation était instable. Les services d’aide n’étaient pas toujours en mesure de leur trouver une place à l’hôtel. Quand on n’avait pas d’hôtel, il fallait revenir au centre Père-Guertin , a dit la mère de famille. Les enfants disaient : ''Papa, maman, aujourd'hui, on dort où?'' Et, c'était vraiment perturbant avec les enfants qui devaient aller à l'école le lendemain et tout.

Durant tout le temps qu’on est restés là-bas, on a fait sept hôtels différents. Parfois, c’était pour trois jours, parfois deux jours, des fois c’était une nuit. Prudence Claire Loutangou, mère de famille

Les Katantsi-Loutangou n’arrivent pas à compter le nombre de nuits qu’ils ont passé au centre d’accueil ou à l’hôtel. Je vivais au jour le jour , a dit le père. La famille était trop perturbée dans les dernières semaines pour réaliser tout ce qui se passait.

La famille Katantsi-Loutangou a signé un bail d'un an dans un nouveau logement. Ils sont encore en mode « déménagement ». Photo : Radio-Canada

Somme toute, ce n’est que durant les premiers jours d’octobre que la famille a appris qu’une aide financière allait lui être fournie pour qu'elle puisse se reloger.

Finalement, la famille Katantsi-Loutangou a intégré son nouveau logement dans les dernières semaines. Ils ont signé un bail d’un an.

La tempête est maintenant derrière eux, mais le traumatisme de la tornade a marqué la famille. Quand la pluie tombe et que le vent se lève, ils ont peur de revivre le même cauchemar.

Mais pour la suite, le rêve, c’est que la famille puisse s’acheter une maison pour pouvoir s'y installer.

Avec les informations des journalistes Laurie Trudel et Antoine Trépanier