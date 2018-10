Vladimir Kara-Murza ne mâche pas ses mots dans une entrevue à l'émission de Radio-Canada Le 6 à 9. « La Russie est mon pays et je crois que ce n’est pas bon qu’on ait un régime dans notre pays qui sape et viole les droits les plus fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme », affirme-t-il.

S’opposant au régime de Vladimir Poutine, dont il dénonce la présence au pouvoir depuis près de 19 ans, ce militant qualifie la Russie actuelle de « dictature » au sein de laquelle, dit-il, les élections sont jouées d’avance, où la liberté d’expression n’existe pas et où ceux qui critiquent le gouvernement sont persécutés.

Il rappelle qu’en février 2015 l’un de ses plus proches amis, le chef de l’opposition et ancien premier ministre russe, Boris Nemtsov, a été tué par balle devant le Kremlin. « Il symbolisait un autre avenir pour la Russie, où il y aurait un respect des droits de l’homme », dit-il.

C’était le meurtre politique le plus choquant de l’histoire moderne de la Russie. Vladimir Kara-Murza

Malgré cet assassinat et les deux tentatives d’empoisonnement dont il a été victime et qu’il attribue au régime de Vladimir Poutine, le militant continue à partager son temps entre la Russie et Washington où il écrit pour le Washington Post.

Vladimir Kara-Murza donnera une conférence mardi soir au Musée canadien pour les droits de la personne. Photo : Radio-Canada/Daniel Gagné

« Je crois que le peuple russe a le droit, comme tous les autres peuples du monde, d’avoir des élections libres, d’avoir des médias libres, d’avoir le droit de réunion », déclare-t-il en s’affirmant convaincu que cela fera partie de l’avenir de la Russie.

Le Canada, un exemple à suivre

S’il affirme que c’est au peuple russe de changer les choses dans le pays, il demande aux pays occidentaux de ne pas participer à ce qu’il nomme « l’hypocrisie des fonctionnaires du Kremlin ».

« Ce sont les mêmes fonctionnaires du Kremlin qui bafouent les principes démocratiques et les droits de l’homme en Russie, qui veulent jouir des protections de la démocratie et de l’État de droit en Occident », s’offusque-t-il en affirmant que ces fonctionnaires ceux-ci passent leurs vacances et achètent des maisons dans les pays occidentaux.

Il faut mettre fin à ces pratiques vicieuses. Vladimir Kara-Murza

« La seule chose qu’ils [les militants politiques] demandent à l’Occident, c’est de ne pas soutenir Poutine en le traitant comme un partenaire respectable et de ne pas servir de refuge aux escrocs », soutient-il.

À ce propos, il estime que le Canada montre l’exemple. Le pays a adopté en octobre 2017 la loi Magnitski, qui permet, notamment, d’imposer un gel des avoirs financiers ou un interdit de séjour aux dirigeants et aux fonctionnaires étrangers coupables de graves violations des droits de la personne.

Vladimir Kara-Murza espère que cette initiative sera suivie par d’autres pays occidentaux. En attendant, il tient à leur rappeler à quel point il est important de protéger leurs acquis en matière de droits et libertés fondamentales.

« Quand on a de l’air, on ne regarde pas, on respire et c’est juste normal. C’est quand on n’a pas d’air qu'on commence à voir à quel point c’est important », conclut le militant.