Avec plus de 800 000 bicyclettes enregistrées aux États-Unis et au Canada, le Projet 529 est devenu le plus important programme du genre dans le monde qui suscite un intérêt grandissant au pays et à l'étranger.

La base de données a permis de retrouver des vélos au-delà des frontières. Des bicyclettes disparues à Vancouver ont par exemple été récupérées à Portland, en Oregon, et à San Francisco, en Californie.

Le programme est utilisé dans de nombreuses villes de l'Amérique du Nord, mais le fondateur de Projet 529, J. Allard, souligne que l'impact a été particulièrement important à Vancouver.

L’expertise du Service de police de Vancouver et de l’équipe de Projet 529 a récemment été sollicitée pour combattre le vol de vélos à Bogota, en Colombie. L’initiative suscite aussi de l’intérêt au Brésil et au Chili.

La collaboration, la clef du succès à Vancouver

La plateforme en ligne de Projet 529 permet aux cyclistes d’enregistrer gratuitement dans le système le numéro de série ou des caractéristiques particulières permettant d’identifier leur vélo. En cas de vol, ils peuvent lancer une alerte qui est transmise aux policiers et à l’ensemble de la communauté, par exemple les propriétaires de magasins de bicyclettes.

Le fondateur de Projet 529 soutient que, si le système met à la disposition des utilisateurs une plateforme efficace, c’est la coopération entre la Ville de Vancouver, le Service de police et les partenaires dans la communauté qui est au cœur du succès de l’initiative dans la ville.

La base de données permet de rendre près d’une bicyclette par jour à son propriétaire à Vancouver, selon la police municipale. J. Allard, estime que, localement, le programme a réussi à prévenir plus de 5000 vols de vélos dans les trois dernières années.

À l’extérieur de Vancouver, les vols de bicyclettes ont diminué de 55 %, à Whistler, et de 30 %, à Richmond, en un an.