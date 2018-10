La Cour supérieure vient ainsi confirmer le jugement rendu en septembre par la Cour du Québec, et qui blanchissait M. Tanguay de toutes les accusations auxquelles il faisait face. Le mois dernier, la MRC avait porté en appel la décision du tribunal de première instance.

Rappelons que M. Tanguay était accusé d’avoir fait subir du harcèlement sexuel et psychologique à du personnel civil et policier et d’avoir utilisé un langage et des gestes non appropriés envers les employés de la MRC à la suite d’une enquête interne.

En plus de retrouver ses anciennes fonctions, M. Tanguay recevra tout le traitement et les autres avantages dont il a été privé depuis sa destitution en juin 2017, avec les intérêts, en plus du remboursement de la somme de 190 916,19 $ pour ses frais.

La MRC n’accordera aucun autre commentaire sur le sujet.

Plus de détails à venir