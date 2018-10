Jusqu'ici, des placeurs accueillaient les gens lorsqu'ils entraient dans la salle.

Ces placeurs travailleront maintenant comme placeurs occasionnels.

Ils ne sont pas renvoyés , souligne le directeur général du casino, Jhoan Baluyot, il y a des occasions de faire autre chose pour tous ces employés du Caesars .

Selon lui, il était logique que le personnel de sécurité soit présent dans la salle de spectacle, car il est déjà entraîné à gérer les situations de crise, violente et non violente, en plus de pouvoir fournir les premiers soins.

M. Baluyot soutient que le changement n'a pas été instigué à la suite d'un événement en particulier.