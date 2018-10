Un texte de Lyssia Baldini

L'histoire débute sur un champ de bataille entre les quatre grandes maisons de la région : la maison Park, dirigée par le robuste Sherwood et le gracieux Gazebo; la maison Calgarienne, dirigée par le peuple courageux de Calgaria; la maison Minster, dirigée par Lloyd, Boyd, Floyd et Margot; et la maison Strathconia, dirigée par Lord, fils du vieux Strathconia.

C'est la maison Strathconia qui prend le dessus et s'unit avec la maison de Minster, par l'alliance entre Margot Minster et Lord Strathconia.

Le comédien Jesse Gervais dans le rôle de Lord Strathconia Photo : Radio-Canada

Vous pourrez suivre les aventures de plus d'une quinzaine de personnages qui vont évoluer et créer au fil de la saison de nouveaux drames, intrigues et meurtres.

La comédienne Kristi Hansen joue le rôle de Margot Minster qui sera unie à Lord Strathconia. Photo : Radio-Canada

Le défi plaît à la comédienne Kristi Hansen. « Pour moi, c'est très intéressant comme actrice parce que j'essaie toujours de trouver du drame pour faire avancer l'histoire. »

Ce n'est pas comme les jeux d'impro. C'est vraiment une histoire qu'on peut explorer pendant huit mois. C'est beaucoup de fun! Kisti Hansen, comédienne

Dalia Barnett dans le rôle de Just Minster, accompagnée de Stephanie Wolfe dans le rôle de la dernière survivante de la maison Calgaria. Photo : Radio-Canada

Chaque représentation raconte une histoire en soi, qui s'inscrit également dans la grande trame dramatique Lord of Thrones.

Chaque lundi, les spectateurs peuvent assister à un nouvel épisode. Photo : Radio-Canada

Les spectacles sont présentés en deux actes, avec plus d'une dizaine de scènes chacune.

Entre chaque scène, le metteur en scène, Vincent Forcier, lance aux comédiens leurs nouvelles tâches et leurs nouveaux défis tout en ajoutant des commentaires comiques.

Sheri Somerville, dans le rôle de Patricia Strathconia et Tom Edwards dans le rôle de son amant, Sherwood. Photo : Radio-Canada

Le tout est accompagné d'une musique dramatique qui peut aussi influencer le jeu des comédiens.

Le téléroman improvisé est présenté chaque lundi jusqu'au 27 mai 2019, à 19 h 30, au théâtre Varscona, à Edmonton.