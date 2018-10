Plusieurs autres manifestations spontanées ont eu lieu dimanche dans des villes du Canada, dont Montréal, Vancouver, Ottawa, Winnipeg, Québec et Halifax, mais il s'agit cette fois d'un rassemblement officiel, encadré par la fédération CJA et le Centre pour les affaires juives et israéliennes (CIJA-Québec).

La fédération avait d'ailleurs exprimé sa « profonde tristesse et solidarité envers Pittsburgh à la suite de cette terrible tragédie » samedi, jour de l'attentat, ajoutant que ses « services de sécurité communautaires » restaient « en contact permanent avec les autorités policières ». Selon la fédération, ces dernières ont augmenté le nombre de patrouilles autour des synagogues et des institutions juives de Montréal.

La synagogue Beth Israel Beth Aaron est située au 6800 chemin Mackle, sur le territoire de la municipalité de Côte-Saint-Luc. « Tout le monde est le bienvenu », a fait savoir à Gravel le matin Lionel Perez, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville à Montréal et membre de la communauté juive de Montréal.

L'idée, a-t-il ajouté à RDI Matin, c'est de « montrer sa solidarité, non seulement à la communauté juive montréalaise, mais également [à celle] de Pittsburgh ». « Et il ne faut pas sous-estimer l'impact que les messages, que les efforts qu'on a ici, à Montréal, vont être transmis à la communauté juive de Pittsburgh. »

Pendant ce temps, l'enquête suit son cours aux États-Unis. L'homme soupçonné d'avoir commis l'attaque, Robert Bowers, a brièvement comparu lundi. L'homme de 46 ans, qui fait face à 29 chefs d'accusation, subira son enquête préliminaire jeudi matin. Il demeurera incarcéré d'ici là.

L'attaque a fait 11 morts. Une Torontoise figure parmi les victimes.