Ottawa a l’obligation de dénombrer sa population itinérante tous les deux ans, comme toutes les autres municipalités de l’Ontario. Au total, 1400 personnes ont répondu au sondage qui leur a été proposé. En avril, à la veille du lancement de l’initiative, la Ville estimait que 1800 de ses résidents vivaient en situation d’itinérance.

Milieu de vie

Selon le sondage, la vaste majorité des répondants — soit 67 % — vit dans un refuge d’urgence et 82 % d’entre eux ont indiqué avoir vécu dans un refuge du genre dans la dernière année. De plus, 16 % des personnes interrogées disent vivre en logement de transition et 7 % affirment vivre chez un proche.

Seuls 5 % des répondants disent vivre dans la rue. Les 5 % restants disent demeurer dans un centre hospitalier ou correctionnel. Une personne sur cinq affirme avoir habité à Ottawa toute sa vie.

Âge

L’âge moyen de la personne itinérante à Ottawa est de 40 ans. Au total, 71 % des personnes itinérantes interrogées ont entre 25 et 55 ans. Le second groupe d’âge le plus représenté est les jeunes, qui comptent pour 14 % de la population itinérante dénombrée par la Ville.

Dans cette tranche démographique, 21 % des répondants ont indiqué faire partie d’une minorité sexuelle. Les personnes de 55 à 64 ans représentent 12 % des itinérants de la capitale fédérale et les personnes de plus de 65 ans, 3 %.

Origine ethnoculturelle

Selon le dénombrement mené par la Ville, 24 % des itinérants d’Ottawa sont des nouveaux arrivants au Canada. Par ailleurs, 39 % des itinérants dans la capitale — toute origine confondue — sont arrivés il y a moins d’un an.

Comme dans d’autres grandes villes canadiennes comme Montréal, les Autochtones sont surreprésentés au sein de la population itinérante. S’ils représentent 2,5 % de la population générale d’Ottawa, ils comptent pour 24 % des itinérants de la capitale fédérale. Les personnes autochtones constituent aussi 35 % des itinérants ayant servi dans les Forces armées canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada, qui eux, représentent 5 % de tous les itinérants à Ottawa.

Méthodologie Le dénombrement à Ottawa s’est déroulé sur une période de 24 heures, du 19 au 20 avril dernier. L’exercice a nécessité l’aide de 200 sondeurs de divers milieux et de 59 organismes. Le gouvernement du Canada a versé 81 000 $ à la Ville d’Ottawa pour la réalisation de cet exercice.

Plus de détails à venir