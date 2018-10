Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude Rivard



Kalika Sinnett est l'une cinq personnes choisies par Tourisme autochtone Québec à la suite d’un appel de candidatures de gestionnaires de sites touristiques autochtones pour participer à ce congrès.

Mme Sinnett voit dans cette participation une occasion d’apprendre et de rencontrer d’autres gestionnaires comme elle.

On peut voir ce que les autres communautés offrent aux touristes et on peut se baser là-dessus, explique Kalika Sinnett, ça va nous donner une meilleure idée de ce qu’aiment les touristes parce que je vais avoir la chance de jaser avec d’autres jeunes ou d’autres gens qui travaillent dans l’industrie. Tout ça dans le but d’améliorer l’expérience des gens qui viennent nous voir.

Les sites autochtones attirent de plus en plus de touristes d’un peu partout dans le monde et notamment de l’Europe, souligne Mme Sinnett. Les touristes de France, de Belgique, d’Allemagne sont extrêmement intéressés par l’histoire des autochtones. Ils viennent nous voir chaque été , poursuit la directrice du site de Gespeg.

Le soutien gouvernemental et celui d’organisme comme l’Association touristique autochtone du Canada sont donc importants pour le développement des activités, ajoute Kalika Sinnett.

Par ailleurs, la saison touristique a été excellente cette année au Site d’interprétation de Gespeg. Il s’agit d’une année record selon Mme Sinnett. L’achalandage a notamment doublé en juin et en juillet.