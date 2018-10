Avec les informations de Karine Mateu

Ce classement est fait par la firme indépendante RESEARCH Infosource Inc., dans son palmarès 2018.

L'UQAT conserve ainsi sa position dans cette catégorie.

Si on parle de moyenne, ça signifie que chacun de nos chercheurs a en moyenne 130 000 $ de fonds de recherche subventionnés par partenariat avec les grandes organisations. C'est énorme. Il y a des secteurs dans lesquels on se spécialise, les secteurs de l'environnement minier, de l'environnement forestier, en création et nouveaux médias, en génie. Il y a des secteurs pour lesquels ces spécialisations-là nous amènent à avoir des positionnements extrêmement innovants , a déclaré Denis Martel, recteur de l'UQAT, à l'émission Des matins en or.

L'UQAT se classe également au 37e rang parmi les 110 entités universitaires au Canada, toutes catégories confondues.