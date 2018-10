Un texte de Frédéric Pepin

C'est la fin des services pour Kingston, a confirmé l'organisation à Radio-Canada.

Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons malheureusement plus offrir le service de raccompagnement désigné. Le manque de ressources humaines du maître d'œuvre, La Route du Savoir, nous force à prendre cette décision. Chantal Hudon, directrice générale de La Route du Savoir et du service Nez Rouge Kingston

L’organisme sans but lucratif La Route du Savoir de Kingston organise la campagne locale depuis une vingtaine d’années.

La directrice générale de l'organisme La Route du Savoir à Kingston, Chantal Hudon. Depuis 2015, elle organisait le service Nez rouge dans la région. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Les membres de l’organisation locale disent tenter de trouver un organisme pour prendre la relève pour la saison prochaine.

La campagne d'Opération Nez rouge nous tient à cœur et il est notre souhait de repérer un organisme possédant toutes les capacités organisationnelles nécessaires pour continuer à offrir un service de qualité comme dans le passé , peut-on lire dans un communiqué.

Un service « qui va bien »

Au bureau national d’Opération Nez rouge, on confirme que des pourparlers sont en cours pour trouver un autre organisme afin de prendre le relais, mais que le service ne pourra pas être offert cette année .

Questionné au sujet de la structure du service et de l'appui demandé à de petits organismes sans but lucratif pour mener les campagnes locales, le porte-parole du bureau national est catégorique.

C’est la 35e campagne nationale cette année, ça fait 35 ans que le service est offert de la même façon , indique David Latouche, directeur des communications d'Opération Nez rouge. Ce sont des organismes bénévoles qui offrent de leur temps pour que le service puisse avoir lieu .

Le nombre d’organisations au pays n’est pas en baisse, c’est stable, ou en légère augmentation. L’année passée, on était à 100 organisations au pays. Cette année, incluant le départ de Kingston, on tombe à 102. David Latouche, directeur des communications, Opération Nez rouge

On a une nouvelle organisation au Manitoba, et une belle stabilité dans les autres provinces, je ne pense pas que c’est un modèle qui soit épuisé, au contraire. Mais c’est normal de voir année après année une rotation, un changement dans les maitres d'oeuvre, et ça laisse la chance à d’autres organisations d’offrir le service et de ramasser des fonds , ajoute M. Latouche.

Selon le bureau national, en 2018, cinq régions offriront le service : Borden, Hearst, Northumberland, Quinte West et Thunder Bay. Ce sera la 23e année de service en Ontario. Kingston est la seule région à ne pas être du nombre comparativement à l’an dernier.

Mario Regimbald Leblanc est bénévole pour Nez Rouge depuis 6 ans. Photo : Radio-Canada/Claudine Richard

De son côté, la police de Kingston se dit déçue que le service soit annulé cette année, mais ajoute que cette décision est hors de son contrôle. La police municipale demande aux automobilistes de prévoir d’autres moyens pour se déplacer pendant la période des fêtes.

Depuis 1997, plus de 5000 bénévoles ont effectué près de 11 000 raccompagnements dans la région de Kingston. Plus de 200 000 $ ont été donnés par les clients qui ont utilisé le service. L’argent a été distribué à des programmes d'alphabétisation et pour d’aide à la jeunesse de Kingston.