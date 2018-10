En voyant les orignaux blancs traverser la route 101 près de Foleyet, le couple a décidé de s'arrêter.

La vidéo tournée par Nicole Leblanc avait déjà été visionnée plus de 150 000 fois et partagée par plus de 6000 personnes sur Facebook, lundi en début d'après-midi.

C'est quelque chose, parce que moi, je fais de la chasse depuis 1977. J'ai vu beaucoup d'orignaux dans ma vie, mais jamais des blancs. Je me suis dit que c'est peut-être la seule fois que je vais en voir parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Maurice Lamothe, conjoint de Nicole Leblanc

Maurice Lamothe dit avoir du mal à croire que la vidéo ait retenu autant l'attention des internautes.

Je me disais peut-être qu'il y aurait une cinquantaine ou une centaine de personnes qui mettraient des commentaires, mais jamais à ce point-là , affirme-t-il.

En Ontario, la Loi sur la protection du poisson et de la faune interdit la chasse aux orignaux dont le pelage est blanc à plus de 50 % dans les régions de Timmins, de Foleyet et de Chapleau.