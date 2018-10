La décision de mettre fin à ces collaborations a été prise par le directeur général John Dorsey.

Le coordonnateur défensif Gregg Williams agira à titre d'entraîneur-chef par intérim jusqu'à la fin de la saison. Freddie Kitchens, entraîneur-chef associé et responsable des porteurs de ballon, remplace quant à lui Todd Haley.

Le congédiement de Jackson met un terme à un épisode de médiocrité rarement égalé dans l’histoire de la NFL. Il survient au lendemain de la défaite de 33-16 subie contre les Steelers à Pittsburgh.

Il s’agissait du 25e revers d’affilée des Browns (2-5-1) sur les terrains adverses. Vingt de ces défaites ont été enregistrées sous la férule de Jackson.

En plus peu plus de deux saisons et demie sous la direction de Jackson, les Browns ont montré une fiche de 3-36-1.

La tendance se maintient

Hue Jackson est le sixième entraîneur-chef de suite des Browns à se faire montrer la porte de sortie à l’issue du deuxième duel de la saison face aux Steelers.

Romeo Crennel, Eric Mangini, Pat Shurmur, Rod Chudzinski et Mark Pettine ont subi un sort identique.

Pour sa part, Todd Haley en était cette année à ses premières armes avec les Browns après avoir passé les six saisons précédentes avec les Steelers à titre de coordonnateur offensif.

Dimanche, les Browns seront les hôtes des Chiefs de Kansas City (7-1).