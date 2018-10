« Cela nous donne les projections pour savoir à quoi nous attendre dans les prochaines années », explique Olivier Kolmel, chargé de la campagne forêt à Greenpeace Canada.

Il fait référence à un nouveau site interactif conçu par des chercheurs de l'Université de Winnipeg, Atlas climatique, lancé en avril dernier et permettant aux Canadiens de visualiser l'impact du changement climatique pour plus de 2000 villes et villages du pays, pendant les 80 prochaines années.

« On peut faire des comparaisons et prévoir les impacts qui nous attendent et que l'on voit déjà sur les changements climatiques », ajoute Olivier Kolmel.

Selon lui, les récents événements de cette année montrent la réalité des dérèglements climatiques.

« On l'a déjà vu cette année au Québec avec la canicule qui a fait 70 morts. L'année précédente on a eu 150 villes qui ont été inondées, donc les impacts sont réels ici au Canada », poursuit-il.

On a des solutions naturelles climatiques qui sont dans notre cour arrière, dont la forêt boréale qu'on doit protéger, car c'est un puits de carbone, mais qu'on ne considère pas nécessairement dans notre stratégie aux changements climatiques. Olivier Kolmel, chargé de la campagne forêt à Greenpeace Canada

L'atlas en ligne créé par le Prairie Climate Centre de l'Université de Winnipeg est bilingue, gratuit et se veut un outil interactif afin de démontrer aux Canadiens les conséquences des changements climatiques qui les concerne.

Financé en partie par Environnement Canada, il héberge notamment de nombreuses vidéos explicatives qui apportent un visage humain à la problématique des changements climatiques.

La forêt boréale est plus large que le Canada et s'étend jusqu'en Russie et aux pays scandinaves, rappelle Olivier Kolmel.

« C'est un écosystème important qui représente le tiers des forêts du monde. Au Canada, on a le tiers des forêts boréales qui existent sur la planète et elles stockent plus de carbone que toutes les forêts tropicales combinées. Si on voit les forêts tropicales comme notre poumon, on peut voir la forêt boréale comme notre bouclier climatique, pas seulement au Canada, mais pour l'ensemble de la planète. »