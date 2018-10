Avec les informations de Jocelyn Corbeil

La chienne Chevelle a fait son arrivée dans l'équipe le 11 septembre dernier.

Ce qu'on a remarqué jusqu'à maintenant, c'est qu'elle amène une distraction positive aux enfants qui vivent quelque chose de difficile comme à la cour. Chevelle ronfle, tourne sur tous les bords, elle gigote un peu. Ça fait rire les enfants et ça enlève un peu la lourdeur de ce qui se passe. Ce qu'on a aussi observé, c'est que les enfants, en flattant Chevelle ou en s'approchant d'elle, vont confier leur situation, leurs problèmes, avec plus de profondeur , explique Caroline Rheault, éducatrice spécialisée.

Il s'agit d'un projet pilote de cinq ans, qui a été rendu possible grâce à un investissement de 25 000 $ de René Perreault, propriétaire l'entreprise Aciers J.P.

On déploie les services auprès des enfants d'Abitibi-Ouest en particulier, mais notre commanditaire, M. Perreault, souhaitait que Chevelle soit utile au plus d'enfants possible dans la région, donc on travaille actuellement avec les deux centres de réadaptation, donc le Centre L'Étape et le Centre La Maison. On accompagne aussi des enfants au tribunal de la jeunesse, à la cour criminelle aussi. Donc partout où Chevelle est utile, on envoie Chevelle travailler avec des enfants qui sont, parmi notre clientèle, les plus souffrants , affirme Sylvie Leblond, directrice du programme Jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'obtention du chien a aussi été possible grâce à la Fondation Mira, qui a éduqué et entraîné Chevelle.