Un texte de François Joly

Le plafond s’applique aux droits de scolarité moyens dans chaque établissement. Ceux-ci auront la possibilité d’imposer des hausses plus importantes pour des programmes spécifiques. La province entend toutefois adopter un règlement qui limitera ces hausses individuelles à 10 % par année.

Le projet de loi limite également la capacité des collèges et universités d’imposer des frais accessoires obligatoires comme des frais technologiques ou pour l’utilisation des installations sportives. Les associations étudiantes ont souvent accusé les universités de masquer l’ampleur des hausses de droits de scolarité en imposant de tels frais.

Le nouveau projet de loi ne limite toutefois pas le tarif imposé aux étudiants internationaux. Les étudiants provenant des autres provinces canadiennes continueront de payer autant que les étudiants albertains.

Le gel des droits de scolarité décrété par le gouvernement Notley en 2015 serait prolongé jusqu’à l’année scolaire 2019-2020. Le nouveau modèle de tarification entrerait en vigueur au début de l’année scolaire 2020-2021.

Ces changements ne touchent toutefois pas les universités privées comme Concordia ou Saint-Mary’s, qui pourront continuer de fixer elles-mêmes leurs droits de scolarité.

En Alberta, le prix moyen pour une année d’étude dans un programme de premier cycle est de 5744 $ selon Statistique Canada. La moyenne canadienne est de 6838 $ par année.

Changements organisationnels

Le projet de loi introduit également des changements au système des six secteurs qui régissent les établissements d’enseignement supérieur en Alberta.

Ceux-ci se retrouveront dans l’une des catégories suivantes :

Les universités d’enseignement et de recherche

Les universités de premier cycle

Les établissements polytechniques

Les collèges communautaires

Les établissements spécialisés dans les arts et la culture

Les établissements académiques indépendants (universités privées)

Les universités d’enseignement et de recherche comprennent l’Université de Calgary, l’Université de l’Alberta, l’Université Athabasca et l’Université de Lethbridge. Elles continueront d’offrir des programmes de premier cycle, mais aussi des programmes de maîtrise et de doctorat.

Photo : Université de Calgary

Les universités de premier cycle comme MacEwan et Mount-Royal n’offriront que des programmes de baccalauréat. Le Collège d'art et de design de l'Alberta, qui deviendra l’Université des arts de l’Alberta, se retrouvera également dans cette catégorie. Malgré leurs noms, dans sa forme actuelle, l’ancienne loi traite encore les universités MacEwan et Mount-Royal comme des collèges.

Le projet de loi prévoit également une démarche pour permettre aux collèges communautaires comme celui de Red Deer et de Grande Prairie d’accéder au statut d’université.

Les autres établissements ne verront pas leur statut changer de manière significative.

La nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1er février 2019.