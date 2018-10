Vivre en Ville déplore notamment le peu de place laissé aux préoccupations des citoyens lors des séances d'informations qui débutent lundi soir à l'édifice Andrée-P.-Boucher, dans le secteur Sainte-Foy.

« Le Phare est un projet immense qui marquerait le paysage de Québec pour des générations. La moindre des choses aurait été de permettre aux citoyens de la région de se faire entendre dans une consultation en profondeur. À la place, on a choisi une consultation minimaliste », reproche le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard.

Selon l'organisme, plusieurs caractéristiques du projet, comme sa localisation et sa nature, militaient pourtant en faveur d'une consultation publique.

« On tient davantage de consultations pour l'implantation d'une piste cyclable à sens unique dans une rue de troisième importance dans Saint-Sauveur, illustre le président de Vivre en Ville, Alexandre Turgeon. Considérant l'importance des enjeux, on se serait attendus à un vrai exercice où on aurait laissé plus de temps pour se préparer, pour poser des questions et présenter nos positions. »

Exception au PPU

Vivre en ville estime que la Ville de Québec ne donne pas l'image d'une ville administrée de façon démocratique, en faisant fi du programme particulier d'urbanisme (PPU) du Plateau centre de Sainte-Foy adopté en 2012 après avoir consulté les citoyens.

L'administration Labeaume compte utiliser l'article 74,4 de sa charte, comme elle l'avait fait en 2011 pour permettre la construction de logements sur les terrains de l'église Sainte-Maria-Goretti.

« La Ville interrompt le dialogue. Ce sera compliqué pour elle de le reprendre de façon crédible. Le moment est mal choisi pour bulldozer une consultation. La Ville de Québec vient d’obtenir le pouvoir de mettre fin aux référendums citoyens, à la condition d’adopter une politique de consultation publique conforme aux meilleures pratiques », estime Christian Savard.

« Ce qu'on trouve préoccupant, c'est le manque de consultation », renchérit le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin. « On a un PPU qui vient d'être fait. On avait pris le temps de consulter les gens du milieu et l'administration Labeaume a mis ce projet-là sur la voie rapide. On ne connait même pas encore les impacts sur la circulation ni les coûts des aménagements autour du projet pour les contribuables. »

Vivre en ville considère que Le Phare ne sera pas profitable pour Québec. L'organisme dit craindre que l'ampleur du développement envisagé nuise à la vitalité des autres immeubles du secteur et même du reste de la région.

L'organisme entend participer à la seconde séance d’information, qui aura lieu le 30 octobre.