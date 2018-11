Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maya Arseneau

Si la publication des condamnations est chose courante pour Pêches et Océans Canada, elle permet surtout de sensibiliser les gens aux infractions à la Loi sur les pêches. Les agents ont comme mandat d'assurer une saine gestion des pêches.

[Il s'agit] surtout de dissuasion, de démontrer au public qu'il existe quelque chose et que l'on met les efforts pour contrer le braconnage et les pêches illégales. Jean-François Sylvestre, chef conservation et protection, Pêches et Océans Canada, secteur Gaspésie-Les îles et Bas-Saint-Laurent

Pour établir le montant des amendes, le juge tient compte de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la quantité de stock pêchée ou des engins de pêche en contravention. Il peut aussi tenir compte des deux derniers élements ensemble. Certains facteurs aggravants peuvent s'ajouter à la condamnation, par exemple les antécédents du pêcheur en cause.

Casiers pour la pêche au crabe. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Infractions des derniers mois

L'amende la plus sévère s'élève à 6250 $ pour possession de crabes des neiges de taille inférieure à la limite légale.

Un autre individu a écopé d'une amende de 3500 $ pour avoir utilisé des casiers de homard sans étiquette et avoir pêché en période de fermeture, c'est-à-dire hors des dates permises. Il aurait aussi utilisé plus d’engins de pêche que le nombre maximal autorisé ainsi que des engins de pêche non conformes. Il s'est vu confisquer ses casiers.

Il a aussi été reconnu coupable d’avoir pêché le hareng sans étiquettes valides et sans avoir en mains les conditions se rattachant à son permis.

Son permis de pêche a été suspendu pour les trois premiers jours de pêche en 2019. Pêches et Océans impose aussi une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public et d’avoir une bonne conduite au cours des 12 prochains mois.

Trois pêcheurs ont aussi reçu des amendes variant entre 1500 $ et 2000 $ pour avoir débarqué du crabe des neiges sans la présence d’un observateur à quai. Un autre s'est vu imposer une amende de 3000 $ pour avoir omis ou négligé de ramasser ses engins de pêche après la période d'interdiction.

Bateaux de pêche au homard au quai de Grande-Rivière Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

Cas de braconnage

Une interdiction de se trouver sur les quais de Newport et de Chandler entre 19 h et 7 h pour une période de 18 mois a été imposé à un autre contrevenant.

Celui-ci aussi écopé d’une amende de 2250 $ pour avoir pêché au homard sans permis et s’être trouvé en possession de homards de taille inférieure à la limite légale.

Cinq Gaspésiens ont été condamnés pour de la cueillette de myes dans une zone fermée. ils devront payer des amendes variant entre 300 $ et 500 $ et les objets saisis ont été confisqués.