À l'heure actuelle, lorsqu'il y a un déficit dans le régime de retraite et qu'une entreprise fait faillite, les retraités passent au dernier rang des créanciers, derrière les banques, les municipalités et les commissions scolaires, avec leurs taxes respectives, déplore le coordonnateur régional sur la Côte-Nord du syndicat des Métallos affilié à la FTQ, Nicolas Lapierre.

Cette situation touche particulièrement les Nord-Côtiers, car en raison de la faillite de Cliffs ressources naturelles, les prestations versées à près de 1000 retraités de la minière ont diminués de 21 % en 2016.

Une trentaine de représentants de ce grand syndicat, en provenance du Québec et de l'Ontario, rencontreront ainsi des députés pour les sensibiliser à leur situation. Ils ont déjà l'appui du Nouveau parti démocratique et du Bloc québécois, puisque deux projets de loi privés ont déjà été déposés en ce sens. Les deux projets de loi proposent des modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à la Loi sur les faillites et l’insolvabilité.

Plus tôt cette année, le syndicat avait déjà plaidé sa cause durant deux semaines auprès d'une centaine de députés.

Les retraités qui ont travaillé toute leur vie pour une entreprise ne doivent pas faire les frais d'une faillite , a plaidé M. Lapierre, au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne.