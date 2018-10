C'est l'ancien bâtiment qu'occupait la Banque CIBC qui est en cause. En 2017, un conseiller municipal, Michael Laplume, s'en est porté acquéreur pour une somme de 65 000 $. Puis, moins d'un an plus tard, la Municipalité l'a racheté au conseiller pour un montant de 174 300 $, soit le prix de l'évaluation municipale.

Il y a anguille sous roche. C'est à questionner. Si j'avais été conseiller municipal, je n'aurais jamais, jamais accepté que cette transaction se fasse. Pas à ce prix. Peut-être à un profit moindre, mais pas à deux fois et demie sa valeur dans sept mois , soutient un ancien conseiller municipal de l'endroit, Michel Daigneault.

Ce dernier envisage même de porter plainte à la Commission municipale du Québec.

Depuis les élections municipales de novembre, la majorité du conseil municipal a été renouvelée. Le nouveau maire du Canton de Potton, Jacques Marcoux, affirme que tout a été fait dans les règles de l'art. Je comprends que les gens s'interrogent et que certains pensent qu'il y a un conflit d'intérêts. Néanmoins, tout a été fait légalement. Finalement, avec les avis de nos conseillers, je me sens tout à fait à l'aise. Je crois que la Municipalité devait acheter ce bâtiment parce que nous avons besoin d'espace.

Michael Laplume s'est retiré de toutes les discussions et de tout vote sur le sujet. Ce dernier assure n'avoir rien à se repprocher.

L'ancien conseil municipal avait aussi déposé une offre d'achat d'une somme symbolique de 1 $ accompagné d'un reçu de don de charité pour l'achat de l'ancienne banque.