Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Issue de la fusion entre le Groupe coopératif Dynaco, la Coop Rivière-du-Sud, la Coop Seigneurie et la Coop Unicoop, cette nouvelle entité jouit d'une nouvelle force de frappe permettant de conserver les services aux membres en région, selon le nouveau président d'Avantis et ancien président du groupe Dynaco, Denis Lévesque.

Celui-ci ne cache pas que des inquiétudes ont été soulevées par certains membres au cours de la dernière année, qui craignaient une perte de services de proximité.

Oui, il y a eu certaines inquiétudes pour les membres. Certaines personnes étaient préoccupées par une éventuelle diminution de places d'affaires. Toutefois, si la question est de savoir si elles vont continuer, la réponse est oui. Denis Lévesque, président d'Avantis Coopérative

Denis Lévesque ajoute que l'actuel siège social du défunt Groupe coopératif Dynaco reste ouvert et sera accessible aux membres de la région pour des services immédiats.

Le siège social du groupe coopératif Dynaco de La Pocatière. Photo : Radio-Canada/StephaneGroleau.com

Le président admet du même souffle que la fusion a représenté un défi en ce qui a trait à l'harmonisation des quatre coopératives. On avait quand même toutes nos façons de faire. Mais on n'a pas simplement copié le modèle d'affaires d'une des quatre coops: on en a profité pour questionner l'ensemble de nos pratiques d'affaires. On a profité de l'occasion pour shaker nos façons de faire , précise M. Lévesque.

C'est l'objectif d'un regroupement. Si on se regroupe et qu'on n'observe pas de meilleurs résultats, on manque le bateau. Denis Lévesque, président d'Avantis Coopérative

Avantis Coopérative devient donc l'une des plus grosses coopératives agricoles du Québec. Elle aura en son sein pas moins de 14 600 membres, 1100 employés, 110 places d'affaires et un chiffre d'affaires estimé à 550 M$.