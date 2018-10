Un texte de François Pierre Dufault

Le gouvernement provincial avait décidé de prolonger d'une semaine la période des mises en candidature dans 17 municipalités où il n'y avait pas suffisamment de candidats déclarés pour former un conseil capable d'atteindre le quorum.

Avant la prolongation, quatre municipalités n'avaient pas de candidats à la mairie et il y avait une cinquantaine de postes de conseillers vacants à travers la province. Il n'y a plus qu'un poste de maire à pourvoir à Wellington et 12 postes de conseillers à pourvoir dans cinq municipalités : quatre à Darlington, quatre à Malpeque Bay, deux à Souris-Ouest, un à North Wiltshire et un à Warren Grove.

Dans la municipalité acadienne d'Abram-Village, où il n'y avait aucun candidat déclaré à la fin de la période réglementaire des mises en candidatures, le maire Roger Gallant et les six conseillers ont finalement décidé de briguer un nouveau mandat de quatre ans. Ils ont tous été réélus sans opposition.

Dans 48 des 63 municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard, les maires ont été élus sans opposition.

Wellington est la seule municipalité qui se retrouve sans maire. Ses élus pourront tout de même siéger puisque tous les six postes de conseillers sont pourvus, ce qui est largement suffisant pour avoir le quorum.

Le nouveau conseil de la petite municipalité de la région Évangéline pourrait décider de nommer un conseiller au poste de maire, ou de tenir une élection complémentaire à la mairie. Le maire sortant Alcide Bernard dit qu'il est prêt à reprendre du service s'il est invité à le faire. Mais pas pour un mandat complet, précise-t-il.

En vertu de la nouvelle loi sur les municipalités adoptée en 2016, le ministre responsable des Affaires municipales, Richard Brown, a aussi le pouvoir de nommer des élus dans les municipalités où il y a des postes vacants. Il a aussi le pouvoir d'imposer une restructuration , c'est-à-dire une fusion avec une municipalité environnante.

Le ministre n'a cependant pas l'intention d'intervenir pour l'instant. Il dit qu'il préfère permettre aux élus municipaux de Darlington, North Wiltshire, Malpeque Bay, Souris-Ouest, Warren Grove et Wellington de siéger tant et aussi longtemps que ceux-ci seront en mesure de maintenir le quorum.

Ils connaissent mieux que moi leur communauté et je ne pense pas que ce soit approprié pour moi, en tant que ministre, de nommer quelqu'un. Mais s'il le faut, je le ferai. Mais s'ils peuvent trouver quelqu'un qui est prêt à [siéger], je suivrai leur recommandation , affirme Richard Brown.

Avec des informations de Nicole Williams, de CBC