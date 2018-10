Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Ce centre sportif et communautaire de 15 millions de dollars doit remplacer le Colisée Léopold-Foulem ainsi que le bâtiment du Club plein air et l’édifice Donat-Cormier. Le Club plein air sera intégré au nouveau bâtiment.

Le projet va répondre à de multiples besoins dans la communauté, explique le maire de Caraquet, Kevin Haché. Il parle d’une patinoire respectant les normes de la Ligue nationale de hockey, d’une salle pour la petite enfance, d’une piste pour la marche, d’une cuisine communautaire, etc. Le bâtiment devrait servir la communauté à longueur d’année, souligne-t-il.

La campagne de financement s’intitule Mieux vivre ensemble.

On voulait lancer la campagne de financement pour dire que l’argent de la communauté, on aimerait aller chercher 2 millions. Aujourd’hui, on est très fiers et heureux de dire que sans vraiment avoir lancé officiellement la campagne, on avait déjà 1,2 million de fait , annonce Kevin Haché.

Le Centre régional des générations sera construit sur le terrain du Club plein air, indique Luc Robichaud, directeur du Club plein air de Caraquet et maire de Paquetville. Photo : Radio-Canada/René Landry

Pour le moment, il s’agit principalement d’ententes verbales avec des entreprises privées dans la région, précise Luc Robichaud, directeur du Club plein air et maire de Paquetville. Ce sont des promesses de don, des rencontres qu’on a eues. Il reste tout à officialiser ça. C’est pour ça qu’on fait le lancement avant de solliciter des dons majeurs , dit-il.

Un effort collectif

Les municipalités de Caraquet, Bas-Caraquet, Bertrand, Grande-Anse, Maisonnette, Paquetville et Saint-Léolin appuient le projet. Elles espèrent compléter le financement avec l’aide de Fredericton et d’Ottawa.

On veut le faire en dedans de 15 millions, affirme Kevin Haché. Donc, on irait chercher des gens de la communauté, du provincial et du fédéral. Nous, déjà, on se dit que la communauté est prête à embarquer, maintenant on va aller chercher l’argent des différents paliers gouvernementaux.

« Nous sommes persuadés que le Centre régional des générations aura un impact positif sur notre économie et sur la qualité de vie des citoyens, car nous construisons ce nouveau Centre pour tout le monde », souligne Kevin Haché, maire de Caraquet. Photo : Ville de Caraquet

Si tout progresse comme ils le souhaitent, les responsables du projet estiment que le Centre régional des générations pourrait ouvrir ses portes dans deux ans.