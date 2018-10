Les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de la chaussée sur Portland, entre les boulevards Jacques-Cartier et Lionel-Groulx, ont été annoncés le 8 octobre dernier et devaient durer trois semaines et donc se terminer à la fin de la semaine dernière.

Le 15 octobre, la Ville annonçait qu'il faudrait peut-être plus que deux semaines pour terminer les travaux. La chose a été confirmée en point de presse le 22 octobre qu'il faudrait encore au moins deux autres semaines de travaux ce qui mène la fin du chantier au 2 novembre (ce vendredi).

Toutefois, lundi matin, la Ville a indiqué que les travaux ne prendront pas fin au cours des prochains jours comme prévu. On annonce une semaine très pluvieuse donc pour faire du pavage de surface, c'est plus difficile. La semaine prochaine, la température s'annonce meilleure alors on espère donner un coup pour avancer le pavage. Ça prend une température de plus de 5 degrés sans pluie , indique la directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Au départ, on avait annoncé trois semaines [de travaux]. Là, on annonce un retard de deux semaines. On va être rendus à quasiment six semaines, soit le plus du double. Caroline Gravel

La découverte de roc, l'usage de dynamitage non prévu, mais surtout la température ont ralenti les équipes. C'est vraiment un gros problème. On a dû arrêter les équipes parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Ce n'était pas idéal pour les équipes , soutient Mme Gravel.

Cette dernière soutient qu'il est possible que les travaux ne soient pas complètement terminés avant l'arrivée de l'hiver. Si c'est le cas, il faudra mettre un atténuateur à la hauteur du boul. Lionel-Groulx où il y a une encoche dans le pavage. C'est un peu de pavage pour atténuer le dénivelé. Par contre, pour les travaux de déneigement, ce n'est pas l'idéal.