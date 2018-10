Un texte de Michel-Félix Tremblay

Lors d'une inspection réalisée en mai 2017 par la firme Tetra Tech, il a été constaté que l'amincissement de la paroi de l'oléoduc provoqué par la corrosion atteignait 67 et 68 % dans deux sections.

« Il n'y a pas d'inquiétude à avoir » mentionne cependant la porte-parole d'Hydro-Québec, Catherine Bujold. L'oléoduc demeure sécuritaire quand la corrosion de la structure de métal ne dépasse pas 80 % précise-t-elle.

D'ailleurs, le rapport de Tetra Tech ne suggérait pas de remplacer ces sections puisque ces anomalies respectaient tout de même les normes au moment de l'inspection.

Par contre, la Société d'État ne veut prendre aucun risque et veut voir si la corrosion s'est accélérée depuis l'an dernier. Les Madelinots ont encore en mémoire le déversement de 100 000 litres de diesel au port de Cap-aux-Meules en 2012 et qui avait mis Hydro-Québec dans l'embarras. Des sections de l'oléoduc étaient erodées à près de 90 %.