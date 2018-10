La voiture volée a été localisée dans le secteur de la 12e Avenue Nord et de la rue Brûlotte. En apercevant le véhicule du Service de police, le suspect a accéléré pour ensuite emboutir quatre véhicules qui étaient arrêtés à un feu de circulation. L'homme a tout de même poursuivi sa route avant d'abandonner la voiture un peu plus loin, près de la bretelle de l'autoroute 610, et de prendre la fuite à pied.

Une femme de 29 ans, qui était passagère dans l'auto, a alors été arrêtée. Elle a été rencontrée par les enquêteurs et l'enquête se poursuit pour connaître son degré d'implication dans l'histoire.

Le suspect est toujours recherché. Le maître-chien de la Sûreté du Québec a été mis à contribution pour le retrouver, sans succès.