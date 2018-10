Le ministère provincial des Pêches et de l’Aquaculture a offert à Kelly Cove Salmon, une filiale de Cooke Aquaculture, de nouveaux sites aquacoles dans la baie. Cooke y possède et exploite une pisciculture depuis 2011.

L’entreprise n’a toujours pas fait de demande, mais elle amasse actuellement des informations sur le secteur et tiendra des assemblées publiques dans la communauté. Une rencontre aura d’ailleurs lieu mardi, à Liverpool.

Cooke Aquaculture a présenté son projet au conseil régional de Queens, mardi dernier.

Inquiétudes de résidents

Brian Muldoon vit à deux pas de la plage de Beach Meadows et voit la pisciculture de Cooke Aquaculture de sa maison. Il s’inquiète des impacts du projet sur l’écosystème de la région.

Il a organisé une réunion de citoyens dimanche, chez lui, afin de discuter des stratégies possibles pour empêcher le projet. Je vais manifester , dit Brian Muldoon. Je l’ai fait dans le passé. Je vais porter des affiches dans les rues pour avertir tout le monde [des dangers du projet].

Nous avons des plages immaculées et de magnifiques rochers , dit-il. Notre cour arrière ressemble à Peggys Cove. C’est splendide!

Le conseiller municipal Brian Fralic indique qu’il participera à l’assemblée de mardi afin d’obtenir plus d’information, mais il a ses réserves sur le projet. Selon la présentation au conseil régional, la pisciculture, qui a actuellement 400 000 saumons, en comptera plus d’un million après l’expansion.

Le conseiller Fralic se demande ce qu’il adviendra de la nourriture et des déjections produites par une pisciculture de cette taille. Si ça ne s’accumule pas sur le site même, évidemment, dans mon esprit, ça s’accumule à la plage.

Des effets négatifs

La biologiste Inka Milewski a étudié les effets de la production aquacole sur les écosystèmes de la rive sud de la Nouvelle-Écosse.

Cooke Aquaculture veut agrandir sa pisciculture dans la baie de Liverpool, près de la plage Meadows, sur la rive sud de la province. Photo : Brian Muldoon

La chercheuse de l’Université Dalhousie affirme que Cooke Aquaculture a eu des problèmes dans la baie de Liverpool, notamment des maladies contagieuses et de hauts taux de sulfures dans les sédiments produits. L’aquaculture dans le site actuel est sujette à caution , dit-elle.

Inka Milewski dit que les baies peu profondes, avec de faibles courants, comme on en trouve beaucoup dans ce secteur, sont peu propices aux piscicultures, car les déchets s’y accumulent facilement.

Selon elle, les règles fédérales et provinciales concernant l’aquaculture sont inadéquates. Les critères doivent être revus de façon rigoureuse , dit-elle.

Cooke répond aux inquiétudes

Le porte-parole de Cooke Aquaculture, Joel Richardson, fait remarquer qu’il se fait de l’aquaculture dans la baie de Liverpool depuis 2002 sans qu’il y ait eu de conséquences négatives.

L’entreprise, la province et le fédéral surveillent les sites de près pour s’assurer que le fond de l’océan demeure propre, dit-il. Nous nous engageons à protéger la santé de l’environnement marin, dont nous dépendons , écrit-il dans une déclaration. Si Cooke va de l’avant, il n’y aura pas de saumons sur le site avant 2021.

La pisciculture de la baie de Liverpool emploie actuellement dix personnes à temps plein. L’entreprise ne connaît pas encore le nombre d’emplois qui pourraient être créés grâce à une expansion.

Un porte-parole du ministère provincial des Pêches et de l’Aquaculture affirme que la province s’engage à développer l’aquaculture de façon durable et responsable afin de créer des emplois et des occasions d’affaires, tout en protégeant l’environnement.