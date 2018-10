« Les araignées sont énormes en ce moment, plus grosses que ce que je n’ai jamais vu », lance Randy Bilesky.

L'exterminateur soutient avoir reçu 50 % plus d’appels liés aux araignées comparativement à l’an dernier. M. Bilesky explique qu’il recommande d’abord à ses clients de colmater les fissures par lesquelles les araignées pourraient entrer dans les maisons et de fermer les portes et les fenêtres. Selon lui, les clients préfèrent toutefois généralement une intervention immédiate de sa part. « Je reçois souvent un regard [qui veut dire] “Je préfère quelque chose qui va les tuer maintenant” », indique-t-il.

Les araignées-loups et leurs parentes, les tégénaires des champs, sont communes dans la grande région de Vancouver et en Colombie-Britannique. Elles sont généralement brunes et mesurent environ huit centimètres.

L’arachnologue de l’Université Simon Fraser, Catherine Scott, conseille de capturer ces araignées et de les libérer dans la nature. Elle ajoute qu’elles ne sont pas dangereuses. « Les araignées ne viennent pas dans votre lit la nuit pour vous mordre, elles ne font pas une telle chose », affirme-t-elle.

La météorologue de CBC Johanna Wagstaffe prévoit que le premier gel, qui devrait mettre fin à la saison des araignées, arrivera tôt au début du mois de novembre.