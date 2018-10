Un texte de Jean-François Nadeau

Cette promesse impliquant les touts petits était un des principaux engagements de la Coalition avenir Québec durant la dernière campagne électorale.

Le nouveau gouvernement de François Legault espère ainsi dépister ainsi plus tôt les enfants en difficulté d'apprentissage et augmenter le taux de diplomation.

Si l'objectif est louable, les moyens pour y arriver semblent plus difficiles, estime Alain Fortier. La Commission scolaire des Découvreurs, par exemple, devrait accueillir 1000 élèves de plus par année.

« Nos écoles sont assez pleines. On est capable de faire un peu de mouvements, de libérer un local ici et là, mais jamais, en si peu de temps, on est capables de trouver 50 classes », a affirmé Alain Fortier ce matin, sur les ondes de Première heure.

Alain Fortier, qui est aussi président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, craint aussi de ne pas avoir le nombre suffisant d'enseignants pour répondre à la demande.

« Nous voyons aussi les effets de la pénurie de main-d'oeuvre, explique-t-il. Le milieu de l'enseignement a perdu de l'attractivité pour les jeunes. Pour chaque classe, il faudrait un ou deux enseignants. Ça ajoute une autre problématique. Ça prend du monde pour enseigner à ces enfants-là. »

Solution proposée

La Fédération des commissions scolaires soutient que le gouvernement doit d'abord miser sur le dépistage des difficultés dans les CPE et sur l'implantation d'une plus grande complémentarité entre les CPE et les milieux scolaires.

« On a un système public de petite-enfance extraordinaire au Québec. Si on travaille sur le dialogue entre les deux réseaux, on va améliorer le service. On va être capable, en milieu scolaire, de déployer le service d'accompagnement plus rapidement et de travailler plus facilement sur la composition des classes », indique Alain Fortier.

La Coalition avenir Québec s'est engagée à ce que, dans cinq ans, tous les enfants qui le souhaitent puissent avoir une place en maternelle quatre ans. À l'heure actuelle, on compte 289 classes de maternelle 4 ans au Québec.