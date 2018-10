Dans un communiqué, la Ville du Grand Sudbury explique que la compagnie de gymnastique Extreme North Gymnastics, qui loue déjà une partie du Centre récréatif de Dowling, requiert l’accès aux deux tiers de l’immeuble pour pouvoir offrir ses programmes.

La demande inquiète la membre du club des Lions d’Onaping Falls, Carmen Portelance, qui indique que la taille des salles restantes n’est pas adéquate pour l’accueil d’événements communautaires.