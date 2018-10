Des dizaines de travailleurs ont eu gratuitement accès cette fin de semaine à des examens de la vue, des tests pour l'hypertension artérielle et le diabète.

Selon le consul du Mexique à Leamington, Alberto Bernal, le but de cette foire est de conscientiser les travailleurs migrants et les membres de la communauté à de saines habitudes de vie en plus de leur offrir des soins de santé.

Parce que l'économie de Leamington est centrée sur l'industrie agroalimentaire, plusieurs travailleurs mexicains y habitent, et c'est important pour nous d'éduquer ces personnes sur les meilleures pratiques de santé. Alberto Bernal, consul du Mexique à Leamington

Les travailleurs migrants ont eu droit à divers services de santé et diverses séances d'information lors de la foire de santé de Leamington. Photo : Radio-Canada/Katerina Georgieva/CBC

Le programme créé en collaboration avec le gouvernement mexicain propose des séances d'information dans différentes ambassades mexicaines à travers le monde dans le cadre de la semaine de la santé binationale.

M. Bernal explique d'ailleurs que ce n'est pas seulement les travailleurs que le gouvernement vise à sensibiliser, mais à travers eux, leur famille au Mexique.

Ils doivent être au courant qu'il est important de prendre soin d'eux et connaître les meilleures façons de le faire , ajoute-t-il.

Déceler maladies et allergies

La clinique de l'optométriste Richard Kniaziew prend part à la foire depuis plusieurs années.

Beaucoup de travailleurs migrants ont les yeux secs, parce qu'ils travaillent dans les serres, et ont des allergies ou maladies des yeux qui ne sont pas traités , dit-il.

Selon lui, de simples tests et des échantillons de gouttes pour les yeux allègent les symptômes chez plusieurs.

Un travailleur migrant reçoit un examen de la vue gratuitement. Photo : Radio-Canada/Katerina Georgieva/CBC

En plus d'offrir des traitements, la clinique du Dr Kniaziew sensibilise les patients sur les différents moyens de cibler un problème oculaire et par la suite aller chercher l'aide appropriée chez les experts de la santé.

C'est bon pour eux de recevoir des traitements et de l'information, et nous sommes là pour leur donner les services dont ils ont vraiment besoin , ajoute l'optométriste.

Des représentants de la clinique juridique bilingue étaient par ailleurs présents pour donner des conseils juridiques aux travailleurs sur les façons de se protéger contre les pesticides.

Pour faciliter les échanges, la foire emploie chaque année des bénévoles qui parlent espagnol.