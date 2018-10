« Pendant quelques jours, je voulais me cacher dans un placard et ne pas sortir. Je me sentais violée », a confié la femme. En raison d'une ordonnance de non-publication, CBC/Radio-Canada ne peut pas nommer les personnes impliquées dans cette affaire.

La femme a découvert la première caméra un vendredi après midi en avril dernier après avoir repéré une prise électrique installée face à son lit qu'elle n'avait pas remarqué auparavant.

Je me suis dit, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai alors tenté de la retirer, mais j'avais peur, car je me disais que c'était peut-être une bombe. Je me suis vraiment dit, il a installé une bombe et cette maison va exploser et nous allons tous mourir.

La femme a alors appelé la police qui a retiré une caméra de surveillance installée derrière le mur de la chambre à coucher et a également découvert une autre caméra qui filmait le salon. Ils ont aussi découvert un câble USB qui sortait d'un trou que quelqu'un avait grossièrement découpé dans le crépi extérieur de la maison, selon les documents liés au mandat de perquisition déposés à la Cour du Banc de la Reine.

Selon les documents relatifs au mandat de perquisition, les enquêteurs ont trouvé une caméra dans le mur de la chambre à coucher, offrant une vue dégagée sur le lit, et une seconde caméra dans le mur du salon. Photo : Radio-Canada/Lyza Sale

La police de Winnipeg a rapidement suspecté que l'ex-mari de la femme pourrait être impliqué.

La femme avait emmené les deux enfants et l'avait laissé en 2016, après avoir subi ce qu'elle a décrit comme des années d'abus qui ont continué après qu'elle ait mis un terme à la relation.

Multiples appels à la police

La femme a dit avoir alerté la police au moins une vingtaine de fois pendant les deux dernières années afin de dénoncer le comportement abusif de son ex-mari. « Je ne me suis pas sentie en sécurité pendant des années », a-t-elle avoué en entrevue.

La police a obtenu un mandat de perquisition en avril pour fouiller la maison de l'ex-mari à Winnipeg afin de chercher l'emballage des caméras et le ruban électrique bleu identique à celui utilisé pour installer les caméras trouvées dans la maison de la femme.

Dans des documents déposés en cour, la police dit avoir trouvé une empreinte digitale de l'ex-mari sur le ruban électrique qui maintenait les fils électriques des caméras cachées.

La femme indique qu'elle a reçu à partir du mois d'avril des appels et des messages inquiétants de membres de sa famille aux États-Unis et au Pakistan, son pays natal.

« Ils m'ont dit que des membres de la famille de mon ex-mari au Pakistan ont appelé ma mère, explique-t-elle. Et ils lui ont dit qu'ils étaient en possession de vidéo où l'on me voit avoir une relation sexuelle avec un homme blanc. Ils lui ont également dit que si je n'allais pas voir la police pour indiquer que les caméras étaient en fait une farce, ils publieraient les vidéos sur les médias sociaux. »

Des accusations déposées

La femme dit alors avoir contacté immédiatement la police.

Son ex-mari a été arrêté le 15 avril. Il est en prison et attend d'être jugé pour six chefs d'accusation, dont violation de domicile, voyeurisme et distribution d'images intimes sans consentement.

Il a refusé de faire tout commentaire par l'entremise de son avocat.

Les accusations qui pèsent contre lui n'ont pas été prouvées en cour. Le procès doit avoir lieu en février 2019.