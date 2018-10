L’automutilation est pour elle une réaction à une douleur émotionnelle. Elle explique que la douleur physique contribue à amoindrir momentanément la douleur émotionnelle.

McKenzie Strait fait partie des 300 personnes souffrant de blessures qu'elles se sont elles-mêmes infligées, soignées à l'hôpital à Terre-Neuve-et-Labrador, l'an dernier.

Trois fois plus de cas dans certaines régions de T.-N.-L. que la moyenne nationale

Le taux d’automutilation dans la province en 2016-2017 était plus élevé que la moyenne nationale. Les données proviennent du Centre Harris de l’Université Memorial dans une publication annuelle intitulée Vital Signs.

À l’échelle nationale, 68 patients sur 100 000 ont été hospitalisés à cause d’automutilation. À Terre-Neuve-et-Labrador, il s’agit de 105 patients sur 100 000.

La Régie de la santé Labrador-Grenfell, qui dessert le nord de Terre-Neuve et tout le Labrador, rapporte pour sa part un taux d’automutilation trois fois plus élevé que la moyenne nationale.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Problème accentué dans le Nord

Les collectivités voisines de Labrador City et de Wabush ont connu cinq suicides en huit mois en 2016. C’était près de la moitié du nombre total de suicides dans la province.

La situation a mené à la création d’une équipe d’intervention en matière de santé mentale. Elle comprend des professionnels de la santé, des gens d’affaires et d’autres membres de la communauté.

La Régie de santé Labrador-Grenfell a embauché quatre personnes de plus dans ses services de santé mentale à Labrador City.

Les données sur l’automutilation en 2017-2018 ne sont pas encore disponibles, mais la Régie de santé parle de ses nouvelles mesures comme d’un progrès pour lutter contre le phénomène.

McKenzie Strait croit que le taux d’automutilation peut diminuer si l’aide est plus accessible.

Lorsqu’elle a commencé à chercher de l’aide pour surmonter ses difficultés, dont le syndrome de stress post-traumatique, une dépression sévère et l’anorexie, elle a eu de la difficulté à trouver un professionnel pouvant l’aider. Elle a abouti dans un centre de santé en Ontario.

Un ancien hockeyeur veut faire une différence

Les données de la Régie de santé Labrador-Grenfell n’étonnent pas T. J. Smith, ancien hockeyeur de St. Anthony qui lutte contre des problèmes de santé mentale. Il a été hospitalisé en Nouvelle-Écosse en 2016 pour des idées suicidaires et de l’automutilation.

T. J. Smith dit voir peu de ressource dans sa communauté isolée pour toute personne ayant besoin d’aide. Il y a un petit hôpital à St. Anthony, et il faut six heures pour se rendre à la ville de Corner Brook.

L’ancien hockeyeur a créé un groupe d’appui, l’été dernier, pour aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Les participants se rassemblent chaque semaine pour raconter leur histoire et écouter les autres.

T. J. Smith voit de nouveaux visages chaque semaine. Le groupe grandit plus vite qu’il ne le prévoyait. Il dit que des gens s’y présentent en croyant qu’ils n’ont rien à dire, et qu’ils finissent par raconter leur histoire avant la fin de la réunion.

T.J. Smith, fondateur d'un groupe d'appui à St. Anthony, dit être étonné de voir de plus en plus de participants chaque semaine. Photo : Facebook/T. J. Smith

Son but, explique-t-il, est de compléter les services offerts par la régie de santé et d’aider les gens en difficulté à trouver un certain apaisement.

Des initiatives connaissent du succès

Le temps d’attente pour des services de santé mentale à Saint-Jean a diminué de 21 mois à 24 jours depuis la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie en 2017, selon le ministre de la Santé John Haggie.

Dans d’autres régions, comme la péninsule de Burin et Happy Valley-Goose Bay, il n’y a plus de temps d’attente pour recevoir ces services.

Améliorer l’accès aux soins est un bon départ, estime McKenzie Strait, mais il faut répondre à tous les besoins des patients. Il faut aussi leur donner des solutions de rechange, explique-t-elle, parce que pour plusieurs d’entre eux l’automutilation est le seul moyen d’affronter leurs difficultés.

T. J. Smith dit aussi que les gens s’infligent des blessures pour lutter contre leurs problèmes de santé mentale. Selon lui, informer ces patients et leur donner des moyens plus positifs de s’en sortir serait un grand pas en avant pour réduire les taux d’automutilation.

D’après un reportage de Ryan Cooke