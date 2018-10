L'ouvrage raconte, entre autres, sa marche de 5000 km aux États-Unis, un périple qui l'a mené à un des neurochirurgiens qui l'a opéré en 2015 à Santa Monica en Californie après qu'il ait reçu un diagnostic de tumeur bénigne au cerveau en 2014.

Le livre s'intitule Oser avancer à travers la maladie et les défis. L'athlète espère qu'il inspirera bien des gens. Le message profond est de ne jamais abandonner, d'oser avancer, d'oser rêver, d'oser essayer. Peut-être échouer, mais se relever et continuer d'aller dans l'avant dans la vie et dans nos rêves , a-t-il raconté.

Plusieurs personnes tenaient à se procurer son livre qui raconte les dessous de sa maladie, son opération aux États-Unis et sa marche de 5500 kilomètres effectuée l'an dernier.

Le livre de Sébastien Jacques sera en vente dans les librairies le 7 novembre prochain.